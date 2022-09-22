В России жить не смог: куда пропал Таир Мамедов из Comedy Club

Поклонники Comedy Club еще помнят комика Таира Мамедова, который выступал в шоу с самого начала. В 2005 году он образовал дуэт «Битлз» вместе с юмористом Егором Алексеевым. Говорили, что в проект Таира позвал продюсер и коллега Гарик Мартиросян. Но спустя три года Мамедов вышел из состава резидентов.

Комик вел многочисленные развлекательные и музыкальные программы. Он пытался и работать за кадром на телевидении — например, выступил продюсером шоу «Каникулы в Мексике». Также Таир снялся в комедии «Что творят мужчины!», получившей, к слову, множество отрицательных отзывов.

А после 2013 года комик принял решение оборвать все связи с Россией и эмигрировать в США. Сначала он вел видеоблог, в котором подробно рассказывал про этапы переезда и о жизни в новой стране. А затем Таир открыл музей селфи, который расположен в Лос-Анджелесе. Теперь юморист специализируется на организации инсталляций. В США он женился и стал отцом двоих детей. Свою семью Таир не афиширует в соцсетях.