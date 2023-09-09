В России выбрали лучшего актера: Миронов считает звезду настоящим талантищем

В течение многих лет Театр Наций вручает премию Корша. Эксперты оценивают самых талантливых актеров, которые отдали себя на служение театральной сцене. И награду «Мастерство» в этом году, как пишет ТАСС, получил Игорь Гордин.

Прославленный артист задействован в пяти спектаклях на знаменитой сцене. Зрители могли видеть его в «Иранской конференции» или, например, «Калигуле». Помимо этого, Гордин активно снимается в кино: лишь за 2022 год с его участием вышло девять проектов.

Как отметил художественный руководитель Театра Наций, Гордина можно смело назвать одним из самых талантливых артистов своего поколения. По словам знаменитости, он, как и другие победители этого года, является настоящим героем актерской профессии.

Поклонники же никогда не скупятся на комплименты в адрес артиста. По их мнению, Гордин прекрасно справляется со всеми проектами и нередко перетягивает на себя внимание даже в эпизодических ролях.