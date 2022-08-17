В России не остались: Орбакайте рассекретила местонахождение семьи

Вот уже несколько месяцев продолжается путешествие Кристины Орбакайте. Сначала она отправилась во Францию вместе со своим сыном Дени, а чуть позже прилетела повидать Аллу Пугачеву на Рижском заливе. Многие поклонники задавались вопросом, когда же певица собирается на родину. Как оказалось, очередной пункт путешествия знаменитости — это далеко не Россия.

Как рассказала Орбакайте в своих социальных сетях, она прибыла на греческий остров Миконос, чтобы именно там провести последние недели лета. На курорте она встретилась со своей дочерью Клавдией и мужем Михаилом, которые тоже предпочли не посвящать конец августа российской столице.

Знаменитость не стала раскрывать, надолго ли она прилетела в Грецию и куда планирует отправиться с приходом осени. От общения с фанатами она отгородилась и закрыла возможность комментировать свои публикации. При этом многие уверены, что вряд ли Орбакайте окажется в ближайшее время в Москве, ведь в скором времени ее дочери нужно будет отправиться на учебу, а посещает Клавдия американскую школу.