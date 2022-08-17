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В России не остались: Орбакайте рассекретила местонахождение семьи

17 августа 2022 20:30
В России не остались: Орбакайте рассекретила местонахождение семьи

Певица не собирается завершать свое путешествие.

Вот уже несколько месяцев продолжается путешествие Кристины Орбакайте. Сначала она отправилась во Францию вместе со своим сыном Дени, а чуть позже прилетела повидать Аллу Пугачеву на Рижском заливе. Многие поклонники задавались вопросом, когда же певица собирается на родину. Как оказалось, очередной пункт путешествия знаменитости — это далеко не Россия.

Как рассказала Орбакайте в своих социальных сетях, она прибыла на греческий остров Миконос, чтобы именно там провести последние недели лета. На курорте она встретилась со своей дочерью Клавдией и мужем Михаилом, которые тоже предпочли не посвящать конец августа российской столице.

В России не остались: Орбакайте рассекретила местонахождение семьи

Знаменитость не стала раскрывать, надолго ли она прилетела в Грецию и куда планирует отправиться с приходом осени. От общения с фанатами она отгородилась и закрыла возможность комментировать свои публикации. При этом многие уверены, что вряд ли Орбакайте окажется в ближайшее время в Москве, ведь в скором времени ее дочери нужно будет отправиться на учебу, а посещает Клавдия американскую школу.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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