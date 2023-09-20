В России над этим актером потешались: в США ему пожимает руку сам Шварценеггер

Александру Невскому, несмотря на многочисленные попытки, не удалось добиться популярности на родине. Артист, с юности увлекающийся бодибилдингом, появился лишь в нескольких эпизодических ролях, которые были весьма холодно встречены публикой. Однако неудачи не остановили знаменитость — он отправился в США и решил покорить Голливуд.

Карьерный путь Невского в Америке также начался с второстепенных героев в боевиках не самого высокого качества. Эти попытки также не увенчались успехом, и после череды неудач он решил попробовать себя в режиссуре. Звезда экрана выпустил несколько работ, напоминающих боевики 80-х, на которых он вырос.

Покорение Голливуда Невским проходило не только в постоянной работе. Он регулярно знакомился с мастодонтами индустрии и своими кумирами. В социальных сетях он хвастается кадрами с Сильвестром Сталлоне, Дэнни ДеВито и даже Арнольдом Шварценеггером, который и вдохновил его заняться бодибилдингом.

В итоге упорный труд дал свои результаты. Сначала боевик «Максимальный удар» с его участием был тепло принят публикой. А недавний хоррор Невского «Проклятие Лилиан» стал таким успешным, что он намеревается выпустить продолжение. И, как утверждает сам артист, в его копилке появится не только франшиза вестернов, но и серия ужастиков.