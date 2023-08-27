В России как сыр в масле каталась: раскрыты скромные гонорары Хаматовой за границей

Последние месяцы Чулпан Хаматова вместе с детьми живет в Латвии. Артистка оставила всю свою работу в России и решила устроить новую жизнь в Прибалтике.

Однако в новой стране ее карьеру вряд ли можно назвать успешной. По данным СМИ, в Рижском театре, где она служит после переезда, первое время ей платили всего лишь 800 евро. И не так давно ее гонорары подняли в полтора раза, поэтому теперь Хаматова каждый месяц получает 1200 евро. И на эти деньги живет не только сама артистка, но и трое ее детей, которые переехали вместе с ней.

При этом на родине артистка получала сотни тысяч рублей.

Как пишут журналисты, в Театре Наций за каждый выход на сцену она якобы получала 172 тысячи, а помимо этого еще и ежемесячный оклад. А за один из концертов она получила рекордные 360 тысяч, прочитав лишь несколько произведений Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.