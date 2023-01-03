В России есть свой Железный человек: удивитесь, что на это сказал Роберт Дауни-младший

Экранизация популярных комиксов Marvel сделала исполнителей ролей супергероев настоящими звездами. Больше всего славы досталось Роберту Дауни-младшему, который сначала сыграл Железного человека в «сольных» лентах, а потом присоединился к франшизе «Мстители». Персонаж актера стал настолько известным, что его костюм примеряют и в других странах.

Например, аккордеонист Алексей использует образ Железного человека в своих импровизированных концертах на улицах города. Видео, где супергерой играет на инструменте «Калинку» и собирает деньги у прохожих, облетело Интернет. Кадр с Алексеем даже опубликовал в своих соцсетях сам Дауни-младший.

«Как грустно. Джарвис, поставь Despacito», — подписал фото актер.

Музыкант правильно воспользовался шансом и уже разучил хит, о котором говорил Роберт. На улицах Волгограда мужчина иногда выступает с другом, который облачен в костюм трансформера Бамблби. Свои концерты Алексей называет хобби, а работает он учителем музыки.