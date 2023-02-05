В родство сложно поверить: обомлеете, увидев 30-летнюю дочь Сергея Шнурова (фото)

Далеко не всегда дети звездных родителей находятся на виду у широкой общественности. Многие из них предпочитают оставаться в тени. Например, дочь Сергея Шнурова — Серафима.

Звездная наследница появилась в первом браке музыканта с Марией Исмагиловой. Долгие годы она не общалась со своим скандально известным отцом, но в конечном итоге родственникам удалось найти общий язык.

Серафима давно наладила личную жизнь — в 2016 году она вышла замуж за Вячеслава Астанина, взяв при этом двойную фамилию. У дочери Шнурова есть социальные сети, но своими фотографиями интернет-пользователей она радует нечасто.

Между тем поклонники отмечают, что 30-летняя звездная наследница так не похожа на лидера группы «Ленинград», что в их родство крайне сложно поверить. В любом случае внешность Серафимы собирает массу комплиментов. «Какая интересная дочь выросла у Шнурова», — гласит один из комментариев в Сети.