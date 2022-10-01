В реальной жизни не «герой»: что Алексей Кравченко сотворил с беременной женой
Любовница оказалась дороже семьи.
На экране актер Алексей Кравченко воплощает образы сильных и честных мужчин – капитан Вяземский из «Спецназа», Кохраман из «9 роты», дальнобойщик в «Мухе». Но в жизни Кравченко оказался далек от экранного образа.
С начала 90-х актер был женат на Алисе Кравченко. Супруга подарила ему двоих сыновей – Алексея и Матвея. Но в 2006 году последовал развод – Кравченко нашел любовницу, актрису Надежду Борисову. Алексей Кравченко ушел из семьи, несмотря на то, что Алиса была беременна вторым сыном.
«Надя понимала, что я не могу без нее. Она взяла меня за руку и сказала, что все должно идти своим чередом. Но наступил такой день, когда я понял: либо я ухожу, либо навсегда теряю Надю. У меня с Алисой состоялся разговор, она его стойко приняла. И рано утром я уехал. Машину, квартиру — все имущество оставил Алисе и детям. Так бы поступил нормальный мужчина. К Надежде приехал на стареньком авто с небольшой сумкой с вещами. Это все, что у меня было», — рассказал актер Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».