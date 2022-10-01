В реальной жизни не «герой»: что Алексей Кравченко сотворил с беременной женой

На экране актер Алексей Кравченко воплощает образы сильных и честных мужчин – капитан Вяземский из «Спецназа», Кохраман из «9 роты», дальнобойщик в «Мухе». Но в жизни Кравченко оказался далек от экранного образа.

С начала 90-х актер был женат на Алисе Кравченко. Супруга подарила ему двоих сыновей – Алексея и Матвея. Но в 2006 году последовал развод – Кравченко нашел любовницу, актрису Надежду Борисову. Алексей Кравченко ушел из семьи, несмотря на то, что Алиса была беременна вторым сыном.