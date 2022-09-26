В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна

С громкого развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна прошло четыре года. Публика несколько успокоилась и приняла тот факт, что любимый многими дуэт распался. Но оказалось, что ставить точку еще слишком рано.

Коллега знаменитостей Александр Морозов признался, что навлек на себя гнев Степаненко из-за того, что принял участие в ток-шоу, посвященном ее расставанию с мужем. Комик занял позицию своего «шефа», отметив, что каждый человек имеет право на собственный выбор.

Подобные умозаключения не понравились брошенной ради молодой возлюбленной Степаненко. Телеведущая не оставила безнаказанной выходку юмориста, с которыми долгие годы выходила на одну сцену.

О «мести» звезды Морозов рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион». Комик подчеркнул, что, сам того не желая, расстроил Елену Григорьевну. «Грустно, что мне досталось», — подытожил артист.