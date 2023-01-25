В происходящее сложно поверить: модель вышла на подиум в жидком платье (фото)

Индустрия моды способна удивить даже тех, кто видел в этой жизни все. Недавно на Неделе моды в Париже модель Белла Хадид представила уникальный в своем роде наряд, нанесенный спреем.

Инновацию изобрел французский бренд Coperni. В состав жидкого спрея входят полимерный раствор и хлопковые волокна, которые при нанесении на тело превращаются в полноценное тканевое платье. Супермодель Белла Хадид не репетировала свой выход и все, что произошло с ней на сцене, стало экспромтом. Она стояла на подиуме, пока на ее тело наносили спрей. На глазах у публики он превращался в элегантное белое платье, плотно облегающее стройную фигуру Хадид. По словам Беллы, она очень волновалась во время выступления, ведь такой опыт она переживала впервые. На сегодня этот уникальный перформанс является вершиной ее карьеры.

Изобретение уже стало прорывом в мире техники, хотя раньше считалось, что мода никак не связана с научным прогрессом. Что ж, уникальный чудо-спрей доказал обратное. Видео с модного показа опубликовал канал Dezeen.