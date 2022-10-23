«В понедельник мама родила»: 3 знака Зодиака, которым никогда не везет

Древние римляне считали, что за везение и удачу отвечает прекрасная богиня Фортуна. К одним людям она милостива и благосклонна - всевозможные приятные плюшки от судьбы сыплются на них как из рога изобилия. Других же Фортуна обходит стороной, поэтому им постоянно не везет. Астрологи, в свою очередь, утверждают, что на то, насколько человек удачлив, влияет дата его рождения. Некоторые знаки зодиака с самого детства постоянно сталкиваются с трудностями. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге явно не является баловнем Фортуны.

Рак

Представители водного знака не могут похвастаться везением. Возможно, потому, что в принципе не слишком верят в подарки от судьбы и воспринимают их как какой-то подвох. Раки никогда не станут испытывать удачу в лотереях или конкурсах с призами, потому что заведомо убеждены, что они либо проиграют, либо все результаты уже распределены, а значит, нечего даже пытаться. По словам астрологов, именно такой пассивный подход мешает уроженцам знака наслаждаться жизнью и получать приятные подарки от Фортуны.

Кому же захочется баловать того, кто видит в заботе какую-то подставу?

Весы

Люди, появившиеся на свет под созвездием Весов, не верят в помощь Фортуны. Они убеждены, что всего в этой жизни необходимо добиваться собственным трудом, а значит, будут пахать как проклятые, чтобы достичь желаемого. Представители знака не выбирают легких путей - пока все остальные будут обходить гору, Весы, охая и обливаясь потом, будут на нее взбираться. Правда, насладиться результатами своего упорного труда у уроженцев знака вряд ли получится - уже перед самым финишем кто-то более хитрый и расторопный обязательно уведет главный приз у Весов из-под носа.

И тут уже они ничего поделать не могут.

Козерог

Козероги - истинные трудоголики. Они не получают подарков от судьбы по той лишь причине, что действительно этого не хотят. Выиграть в лотерею солидную сумму или квартиру представителям земного знака неинтересно. Куда больше их привлекает возможность добиться поставленных целей самостоятельно, как говорится, без читерских штучек.