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«В первый и последний раз»: поступок Шепелева вывел россиян из себя

6 июля 2022 13:45
«В первый и последний раз»: поступок Шепелева вывел россиян из себя

Телеведущий посетовал, что был вынужден отправиться на отдых на российский юг.

39-летний Дмитрий Шепелев настроил подписчиков в соцсетях против себя. Он опубликовал кадр, сделанный на морском побережье, и снабдил его противоречивой надписью. На фото Дмитрий позировал на галечном пляже на закате. По словам телеведущего, он отдохнул не на Лазурном берегу, а на российском юге. Поездку в Адлер Шепелев охарактеризовал как случайность, сделанную по недоразумению. Причем на курорт он отправился всего на один день.

«В первый и последний раз», — написал ведущий.

Шепелев подчеркнул, что сразу посчитал это путешествие неподходящим для себя — начиная от моря и пляжа и заканчивая едой и людьми вокруг. Тем более, что в городе Сочи, как считает Дмитрий, чувствуется застывшее время. Однако его дети по-настоящему наслаждались поездкой.

Такие заявления вывели пользователей соцсетей из себя. Даже поклонники Дмитрия были удивлены тем, как он резко отзывается об отдыхе на юге страны, принижая тем самым многих туристов, выбирающих эти курорты.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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