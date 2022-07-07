«В паспорт надо заглядывать»: Тарзан пристыдил Королеву на всю страну

Сергей Глушко раскритиковал внешний вид своей супруги Наташи Королевой. Подробностями ситуации артистка поделилась в своих социальных сетях.

Не так давно знаменитости стали гостями премьеры фильма «Булки». Специально для красной ковровой дорожки исполнительница выбрала весьма экстравагантный наряд, примерив яркое платье в длине мини. Однако, как оказалось, Тарзан не остался в восторге от образа своей жены. По словам Королевой, весь день он старательно намекал ей, что подобные наряды женщины ее возраста уже предпочитают не надевать.

«Мне сегодня сказали: не выпендривайся сильно, в паспорт надо заглядывать!» — цитирует Тарзана певица.

При этом, как оказалось, критика артиста не обидела его супругу. Королева с юмором восприняла нападки мужа и в итоге не отказалась от попыток покрасоваться эффектным нарядом.