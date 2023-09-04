В отличие от Балуева: главного красавца российского кино не хотят видеть в Голливуде

Долгое время Голливуд был вершиной мечтаний всех российских актеров. Даже начинающие артисты грезили о том, что когда-то будут сниматься в одном фильме с известными американскими коллегами. Многим, кстати, это удалось.

Например, мужественная внешность Александра Балуева очень нравилась продюсерам из США. Брутальному актеру часто доверяли в картинах роли русских офицеров. А в одном из фильмов ему даже посчастливилось сыграть космонавта.

Опыт съемок в Голливуде есть и у Владимира Машкова. Причем работе с иностранцами не помешало даже то, что актер не знал английского языка. Он уехал в США и активно ходил на пробы, благодаря чему засветился в одной из картин. Необходимость этого эксперимента артист объяснял желанием начать все с нуля и испытать свои силы.

Впрочем, вскоре Машков вернулся на родину, где у него был заслуженный статус главного красавца и звезды кино. Сейчас его не хотят видеть в Голливуде, да и он сам больше не планирует там работать, сосредоточившись на предложениях в России.