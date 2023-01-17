В Ольге Машной не узнают звезду СССР из-за пластики и лишнего веса: фото до и после

Любой женщине старение дается непросто. Особенно тяжело оно проходит для тех, кто в юности были привлекательными и красивыми. Ольга Машная — именно такой пример.

В молодости актриса была утонченной и грациозной, а артистизм позволил ей получить роль Софьи Зотовой, благодаря которой она и запомнились зрителям сериала «Гардемарины, вперед!». Однако красота и талант могли обеспечить девушке успех в карьере, но не в личной жизни. Первый брак развалился, а второй муж оставил ее с маленьким сыном и бежал из страны.

Возраст и переживания, несомненно, отразились на облике женщины. Она набрала лишние килограммы, а ее нежные черты лица стали почти незаметными. В 2005 году актриса решилась на пластическую операцию в рамках программы «Чужое лицо». Даже такая процедура не вернула ей былой привлекательности, поэтому сейчас ей предлагают лишь второстепенные роли.