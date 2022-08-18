В одну реку дважды? Ханде Эрчел готовится к триумфальному возвращению

Актриса Ханде Эрчел обрела наибольшую известность благодаря сериалу «Постучись в мою дверь». Однако после завершения проекта карьера актрисы застопорилась. Ранее звезда признавалась, что неоднократно получала приглашения на съемки, но каждый раз отказывалась, поскольку не нашлось сценария, который бы ее зацепил.

Но все изменилось, и Эрчел готовится к триумфальному возвращению. Как пишет портал Elle Girl, артистке может достаться главная роль в ремейке фильма «Любовь великанов». Впервые лента вышла 1976 году, и теперь кинокомпания FOX планирует превратить ее в сериал.

Главная мужская роль в проекте предложена Бураку Денизу, а это значит, что Эрчел намерена войти в одну реку дважды. Все потому, что знаменитости уже работали вместе на одной съемочной площадке, когда снимались в сериале «Любовь не понимает слов».