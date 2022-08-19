В «обход» Захарова: правду о карьере Алферовой раскрыли в «Ленкоме»

Поклонники были в восторге от прославленной артистки.

Ирина Алферова долгие годы конфликтовала с художественным руководителей театра «Ленком» Марком Захаровым. Вражда знаменитостей была настолько сильной, что Захаров всячески препятствовал появлению актрисы на сцене. При этом зрители мечтали увидеть игру именно Алферовой.

Как рассказал Марк Варшавер, который в то время работал главным администратором театра, он регулярно принимал звонки от поклонников, которые пытались узнать, в каком именно спектакле задействована Алферова. Актриса при этом играла лишь в одной постановке, где выходила на сцену в массовке. Зрителей же устраивало даже минутное появление кумира, поэтому они все равно шли на спектакль.

В итоге Варшавер смог выбить для артистки главную роль в «Дорогой Памеле». Несмотря на противостояние с Захаровым, она все-таки получила заслуженное внимание зрителей.

«Конечно, зал был всегда полон. На нее шел зритель», — рассказывает знаменитость в беседе с порталом Teleprogramma.pro .

Однако аншлаги на спектаклях все равно не смогли сгладить конфликт с Захаровым. В итоге Алферовой пришлось покинуть театр.