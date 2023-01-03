В нулевых о такой фигуре мечтала каждая: сегодня при виде Рианны оторопь берет

Рианна начала свою карьеру в середине 2000-х. Прославленная артистка покорила фанатов не только своим талантом, но и эффектной внешностью, которая значительно изменилась за прошедшие годы.

Дело в том, что в самом начале творческого пути певица отличалась стройностью. Поклонницы признавались, что мечтают иметь такую же узкую талию, как у Рианны, а глянцевые журналы печатали специальные тренировки, благодаря которым можно добиться таких же результатов.

Однако со временем артистка перестала так часто посещать тренажерный раз. Как не раз признавалась певица, ее вряд ли можно назвать любительницей ежедневных нагрузок, а время она предпочитает проводить, например, расслабляясь в бассейне, что в итоге полностью изменило ее фигуру. Сегодня Рианна известна уже своими пышными формами, которые не стесняется демонстрировать на откровенных фотосессиях и в смелых нарядах.

Поклонники же остались в восторге от трансформации артистки. Многие хвалят певицу за смелость быть собой и признаются, что в новом амплуа она выглядит значительно привлекательнее, чем раньше.