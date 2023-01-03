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Киноафиша Статьи В нулевых о такой фигуре мечтала каждая: сегодня при виде Рианны оторопь берет

В нулевых о такой фигуре мечтала каждая: сегодня при виде Рианны оторопь берет

3 января 2023 08:00
В нулевых о такой фигуре мечтала каждая: сегодня при виде Рианны оторопь берет

Артистка собирает на себе удивленные взгляды публики.

Рианна начала свою карьеру в середине 2000-х. Прославленная артистка покорила фанатов не только своим талантом, но и эффектной внешностью, которая значительно изменилась за прошедшие годы.

Дело в том, что в самом начале творческого пути певица отличалась стройностью. Поклонницы признавались, что мечтают иметь такую же узкую талию, как у Рианны, а глянцевые журналы печатали специальные тренировки, благодаря которым можно добиться таких же результатов.

В нулевых о такой фигуре мечтала каждая: сегодня при виде Рианны оторопь берет

Однако со временем артистка перестала так часто посещать тренажерный раз. Как не раз признавалась певица, ее вряд ли можно назвать любительницей ежедневных нагрузок, а время она предпочитает проводить, например, расслабляясь в бассейне, что в итоге полностью изменило ее фигуру. Сегодня Рианна известна уже своими пышными формами, которые не стесняется демонстрировать на откровенных фотосессиях и в смелых нарядах.

Поклонники же остались в восторге от трансформации артистки. Многие хвалят певицу за смелость быть собой и признаются, что в новом амплуа она выглядит значительно привлекательнее, чем раньше.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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