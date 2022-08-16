В новом сезоне эфира не будет: судьба «Давай поженимся!» раскрыта

Многие россияне с нетерпением ждут, когда же на экраны вернется шоу «Давай поженимся!». Официальных заявлений от руководства Первого канала на этот счет не поступало, что дает благодатную почву для всевозможных слухов.

Однако теперь судьба нашумевшего проекта раскрыта. Корреспонденты «Комсомольской правды » связались с одной из сотрудниц шоу, которая ясно дала понять, что в новом телевизионном сезоне, который начинается в конце августа-начале сентября, выпусков «Давай поженимся!» не будет.

По словам инсайдера, члены съемочной команды шоу рассчитывали выйти на работу в начале августа, но их надежды не оправдались.

«Съемок не будет», — подытожила сотрудница проекта.

В то же время она заметила, что официально шоу не закрывали, а значит, есть все основания полагать, что отсутствие в эфире носит временный характер.