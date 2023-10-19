В нищете и одиночестве: Гайдай считал этого актера номером один, но он умер страшной смертью

Сергей Филиппов был перспективным танцором, но карьеру в балете пришлось завершить уже после четвертого спектакля. Артист упал прямо на сцене с сердечным приступом, и врачи категорически запретили ему заниматься балетом.

Тогда молодому человеку пришлось переключиться на актерское мастерство. Он начал работать в театре-студии эстрады. К сожалению, там бывший танцор не прижился: из-за тяжелого характера он постоянно конфликтовал с коллегами.

Спасение Филиппов нашел в кино. Он был одним из любимых артистов Леонида Гайдая. На счету актера роли в комедиях «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию», где он сыграл Кису Воробьянинова и посла Швеции соответственно. Популярность вышла Сергею Николаевичу боком — он стал выпивать. Бросить пагубное пристрастие мужчина смог только в глубокой старости, когда у него не осталось денег на спиртное.

Зависимость от алкоголя только усугубила проблемы актера с характером. Даже благосклонность Гайдая не помогала. Последние годы Филиппов доживал в бедности и одиночестве. Он не платил за квартиру, голодал, но гордость не позволяла ему просить взаймы. Артист ушел из жизни весной 1990 года.