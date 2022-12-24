В нее были влюблены все мальчики: как за 20 лет изменилась Зена из культового сериала

Культовый сериал «Зена — королева воинов» задумывался лишь как спин-офф уже известного проекта. Тем не менее история о бесстрашной женщине стала куда популярней и выходила на экраны в течение 10 лет.

Люси Лоулесс не обладала внушительным актерским опытом, но все таки смогла превосходно сыграть воительницу. Сильный женский персонаж полюбился огромному количеству зрителей и принес исполнительнице всемирную известность.

Образ Зены надолго пристал к актрисе, и ей непросто было найти новый интересный для себя проект.

Она стала сниматься в сериалах и исполняла эпизодические роли.

Кажется, что сегодня Люси старается избавиться от ассоциаций со знаменитым со знаменитой героиней. Она сменила темный цвет волос и всегда старается выбирать женственные образы. Кроме того, и возраст даёт о себе знать. На лице актрисы появились первые морщины, а на шее видны сладки.

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