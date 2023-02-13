В мусорном пакете, с котом на поводке: звезда Голливуда пошла вразнос накануне 50-летия
Актриса предстала перед публикой в странном образе.
Кейт Бекинсейл обрела армию преданных поклонников не только благодаря своему потрясающему актерскому таланту. Звезда экрана не раз попадала в разного рода списки и рейтинги самых красивых и сексуальных женщин планеты.
С возрастом артистка не теряет своего очарования, чем заставляет женщин давиться от зависти, а мужчин сходить с ума. Однако нельзя сказать, что образ знаменитости совсем не меняется. Напротив, год от года Бекинсейл становится все смелее.
Летом этого года актриса встретит свое 50-летие. Между тем поклонники отметили, что накануне юбилея Кейт пошла вразнос. В социальных сетях звезды появилось фото, на котором она запечатлена в весьма странном образе.
Перед камерой артистка позировала, облачившись в платье, которое больше похоже не на наряд голливудской дивы, а на мусорный пакет. К тому же рядом с Бекинсейл был ее любимый кот, которого она держала на поводке, что также немало удивило интернет-пользователей.