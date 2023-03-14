В молодости такой красоткой не была: не поверите, но девушке на видео 60 лет

Многие женщины с годами становятся только лучше и привлекательнее. Яркий тому пример — голливудская красотка Деми Мур, на внешности которой еще недавно поставили крест. Дело в том, что несколько лет назад актриса сильно изуродовала свое лицо косметологическими процедурами. Ужасающая внешность Мур потрясла всю мировую общественность — из миловидной женщины она превратилась в манекен с мертвой мимикой.

Но сегодня от той Деми не осталось и следа. Совсем недавно актриса выложила видео, где она собирается на вечеринку перед церемонией «Оскар». Звезда фильма «Привидение» выглядела как юная девушка: длинные роскошные волосы, стройная фигура, гладкая кожа. Все проблемы с мимикой, судя по всему, остались в прошлом. Невозможно поверить, что несколько месяцев назад Деми отметила свое 60-летие. Сегодня она выглядит даже лучше, чем в начале своей карьеры.

Подписчики «забросали» звезду восторженными комментариями: «Боже, эта женщина не стареет! Не считая длинных волос, она выглядит точно так же, как и в „Привидении“!», «Тебе 60?! Ты сногсшибательна!», «Бенджамин Баттон. Со временем она выглядит все моложе».