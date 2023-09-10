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Киноафиша Статьи В мире выбрали лучшего Шерлока Холмса: удивитесь, но это не Ливанов

В мире выбрали лучшего Шерлока Холмса: удивитесь, но это не Ливанов

10 сентября 2023 09:01
В мире выбрали лучшего Шерлока Холмса: удивитесь, но это не Ливанов

Отечественные зрители с таким выбором вряд ли согласятся.

Рассказы Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе давно стали обязательной частью школьной программы во многих странах мира. Неудивительно, что обожают приключения гениального сыщика и кинематографисты: трудно подсчитать все экранизации шедевра. Далеко не все картины о Холмсе вышли удачными, но интернет-пользователи выбрали лучшего исполнителя роли знаменитого детектива.

В опросе на портале Digital Spy победил Бенедикт Камбербэтч, звезда сериала «Шерлок». В тройку лидеров также вошли Джереми Бретт и Роберт Дауни-младший. К удивлению россиян, в списке не фигурирует Василий Ливанов, хотя фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» хорошо известен за границей.

В свое время экранизацию по достоинству оценила королева Великобритании Елизавета II. Правительница страны велела наградить Ливанова Орденом Британской империи, отметив его выдающуюся актерскую игру.

В мире выбрали лучшего Шерлока Холмса: удивитесь, но это не Ливанов
Фото: Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981), кадр из сериала "Шерлок"(2010–2017)
Алла Новикова
Алла Новикова
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