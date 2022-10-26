«В лесу родилась елочка»: не поверите, кто создал эту новогоднюю песню

Новогодняя композиция «В лесу родилась елочка» считается народной песней. Однако у детской песенки есть автор, а сама она появилась практически 120 лет назад.

За создание мелодии нужно благодарить биолога Леонида Бекмана, который в свободное время занимался музыкой и любил сочинять песни для детей. Так, в 1905 году он проводил время со своими наследницами и увидел в руках у одной из них журнал «Малютка», где были опубликованы стихи поэтессы Раисы Кудашевой о елочке. Ученый-энтузиаст тут же придумал мелодию, а позднее его супруга переложила слова.

Спустя же некоторое время Бекманы решили издать целый сборник композиций. Они записали множество песенок, и «Елочка» вошла в их число. Сначала издание попало только к близким ученого, но уже вскоре распространилось по всей стране, а простая мелодия полюбилась детям всех возрастов.

Именно так «В лесу родилась елочка» стала одним из главных новогодних хитов. Со временем об авторах композиции забыли, а сама Кудашева, например, никогда не заявляла об авторских правах. При этом в 2015 году текст песни занял 29-е место в топ-100 наиболее популярных стихотворных строк по версии журнала «Русский репортер».