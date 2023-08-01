В «Ленкоме» есть строгое правило, которое соблюдают даже уборщики: не отменили и после смерти Захарова

Марк Анатольевич Захаров много лет служил бессменным главным режиссером театра «Ленком». Он начал работать там еще в начале 70-х, когда учреждение называлось Московским театром имени Ленинского комсомола. Захаров работал в «Ленкоме» до самой смерти в 2019 году, но установленные им порядки поддерживаются там и сегодня.

Как в стенах театра, так и на съемочной площадке Марк Анатольевич всегда придерживался одного принципа. К любому работнику он обращался вежливо и уважительно, будь то осветитель, ассистент или уборщик. Захаров знал имена и отчества всех сотрудников и был с ними предельно любезен. Иногда казалось, что именитые артисты общались друг с другом на вы с подчеркнутой иронией, но правилу все следовали.

Хотя Марка Анатольевича не стало почти четыре года назад, в «Ленкоме» до сих пор поддерживают этот стиль общения.