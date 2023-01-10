В «Крестном отце» ни разу не произнесли слово «мафия»: причина несказанно удивит

Фрэнсис Форд Коппола снял один из самых знаковых криминальных фильмов в истории. В 1972 году вышел его легендарный «Крестный отец», положивший начало тренду на мафиозное кино. А герой Марлона Брандо стал образцовым «авторитетом» на все времена. Однако мало кто заметил нюанс, что само слово «мафия» в фильме не употребляется. Для этого пришлось порезать картину, но если бы создатели не пошли на такой радикальный шаг, их могли ждать серьезные проблемы.

Дело в том, что в США с 1970 года существовала специальная организация — итальяно-американская лига, защищающая гражданские права. Ее сформировали криминальные авторитеты, чтобы бороться с использованием унизительных изображений про мафию в массмедиа. Так, члены организации учинили беспорядки накануне премьеры «Крестного отца»: по словам протестующих, фильм порочил их честь. Создателям звонили с угрозами, но серьезнее всех пострадал продюсер ленты Альберт Рудди, машину которого обстреляли.

Тогда он решил, что из картины надо убрать все сцены со словами «мафия» и «коза ностра». Кроме того, частью прибыли с проката пришлось «поделиться» с вышеупомянутой лигой. Это сработало. Забастовки прекратились, угрозы перестали поступать, а мир получил одну из лучших криминальных кинолент.