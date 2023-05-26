В концовке «Джентльменов удачи» есть ляп с машинами, который заметили единицы: проверьте себя

Легендарный фильм «Джентльмены удачи» каждый зритель смотрел не по одному десятку раз. Реплики из этой ленты известны всем дословно и на зубок, а любой ляп уже разобран по косточкам под микроскопом. Но как бы не так!

Въедливые фанаты киноленты вновь и вновь находят в ней поводы обвинить режиссера и создателей в невнимательности. Один такой (и веский) повод прицепиться к «ляпнувшим» обнаружил подписчик Дзен-канала «Горожанин », причем в самом конце «Джентльменов удачи».

Как оказалось, из-за множества дублей при съемке в конце фильма перепутали «Волги», а с ними и Доцента с Трошкиным. В начале сцены четко видно, что Трошкин садится в правую машину, а в завершении эпизода уже вылезает из левой.

Ничем, кроме как невнимательностью съемочной группы, такой сумбур не объяснить. В этом уверен наблюдательный автор Дзен-канала.