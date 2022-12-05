«В кого она превратилась?»: вернувшаяся на экраны Барановская ужаснула россиян
Телеведущая нарвалась на жесткую травлю со стороны известной актрисы.
На отечественное телевидение после довольно длительной паузы вернулось шоу «Мужское / Женское», ведущими которого являются Александр Гордон и Юлия Барановская. Новость о том, что они снова будут регулярно появляться на экранах, произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Довольно резко на этот счет высказалась Мария Шукшина, которая часто выступает с критикой телевизионщиков, обвиняя их в безнравственности и погоне за сенсациями. Поклонницей «Мужского / Женского» актриса тоже не является и отмечает, что истинная цель этого проекта — «дебилизация населения».
Особенно сильно знаменитость возмущает моральный облик ведущих. В своем Telegram-канале она опубликовала пост, в котором процитировала одного из своих подписчиков. Шукшина ясно дала понять, что полностью разделяет мнение относительно поведения Юлии Барановской, которое оставляет желать лучшего.
«Опять вернули „Мужское / Женское“. Зачем? Чтобы Барановская, как бабка на базаре, орала и вопила? Что нужно сделать, чтобы эта гадость ушла с федеральных каналов?» — процитировала поклонника артистка. Тут же в комментариях к посту обозначились и другие пользователи Сети, осудившие вызывающие повадки телеведущей. «В кого она превратилась?» — задался вопросом один из подписчиков Шукшиной.