«В кого она превратилась?»: вернувшаяся на экраны Барановская ужаснула россиян

На отечественное телевидение после довольно длительной паузы вернулось шоу «Мужское / Женское», ведущими которого являются Александр Гордон и Юлия Барановская. Новость о том, что они снова будут регулярно появляться на экранах, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Довольно резко на этот счет высказалась Мария Шукшина , которая часто выступает с критикой телевизионщиков, обвиняя их в безнравственности и погоне за сенсациями. Поклонницей «Мужского / Женского» актриса тоже не является и отмечает, что истинная цель этого проекта — «дебилизация населения».

Особенно сильно знаменитость возмущает моральный облик ведущих. В своем Telegram-канале она опубликовала пост, в котором процитировала одного из своих подписчиков. Шукшина ясно дала понять, что полностью разделяет мнение относительно поведения Юлии Барановской, которое оставляет желать лучшего.