В кино не покажут: правду о Пряхине из «Самой обаятельной и привлекательной» предали огласке

Экранный образ Михаила Кокшенова отличался от того, каким актер был в реальной жизни. Режиссеры сразу отнесли артиста к тем, кому из-за слишком незаурядной внешности суждено играть простых работяг. Между тем за кадром звезда экрана слыл настоящим мачо.

Впервые актер женился в 50-летнем возрасте. Супруга знаменитости Нина Вокрош была моложе на 20 лет. В этом браке Пряхин из «Самой обаятельной и привлекательной» впервые стал отцом, но дочь Алевтина спасти отношения своих родителей так и не смогла.

Впоследствии Кокшенов женился во второй раз, и вновь его избранница годилась ему в дочери. Елена, которая была младше своего супруга на 30 лет, трудилась на «Мосфильме». Этот союз продержался два десятилетия, после чего артист встретил Наталью Лепехину.

Бизнесвумен тут же вскружила голову Кокшенову. Тот же, хоть и был женат, принялся ухаживать за предпринимательницей, которая впоследствии стала его третьей женой. «Противостоять его напору было невозможно», — цитирует Лепехину портал «Экспресс газета».

Вскоре и вовсе оказалось, что ходить на сторону было для актера привычным делом. У звезды обнаружилась еще одна, внебрачная, дочь Алиса Кокшенова. Она прошла ДНК-экспертизу, подтвердившую ее родство с известным артистом, которого на тот момент уже не было в живых.