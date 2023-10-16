В кино через влиятельного пенсионера: Проклова скрывала правду о своем детстве

Елена Проклова с юных лет находилась на съемочной площадке. Неудивительно, что с годами она захотела построить именно актерскую карьеру. Хотя ее дедушка работал вторым помощником режиссера, на протекцию девушке рассчитывать не приходилось: тот был категорически против, чтобы внучка пошла в кино.

Но помешать Прокловой добиться своего не мог никто. На кастинге в картину «Звонят, откройте дверь!» Елена обошла одиннадцать тысяч соперниц, которые приехали со всех уголков СССР. Девушка за время кастинга успела выучить роль наизусть. На талантливую актрису обратил внимание режиссер Александр Митта.

Пробы прошли отлично, Проклову утвердили.

После этого она еще больше убедилась, что быть актрисой — это ее призвание. Ни дедушка, ни другие родственники уже не могли на это повлиять. А своей карьерой Елена доказала, что сделала правильный выбор.