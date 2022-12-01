В кадре не играла, а жила: не поверите, как съемки подтолкнули Вивьен Ли к безумию

В 1951 году вышла легендарная драма Элиа Казана «Трамвай желание». Главные роли исполнили ярчайшие звезды мирового кино — Марлон Брандо и Вивьен Ли. К сожалению, для актрисы эта работа стала роковой и усугубила и без того ее хрупкое состояние.

По сюжету героиня Вивьен Ли Бланш Дюбуа, находившаяся на грани безумия, переезжает в дом к своей сестре Стелле. Ей муж, грубиян Стэнли Ковальски, начинает издеваться над новоиспеченной родственницей и пытается ее всячески извести.

Роль Бланш далась актрисе непросто. Ее отношения с режиссером поначалу не складывались. К тому же она была единственной англичанкой среди коллег-американцев, и это выбивало артистку из колеи. Также Вивьен Ли на момент съемок страдала от маниакально-депрессивного психоза. Перевоплощаясь в Бланш, актриса переставала ощущать грань реальности и вымысла. В кадре она буквально жила, а не играла роль.

Позднее Ли признавалась, что эти съемки полностью расшатали ее психику и привели к безумию.