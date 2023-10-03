В «Иронии судьбы» нагло обманули весь СССР: выяснилось спустя полвека

Кино — настоящая магия, ведь на экране часто бывает то, чего в реальной жизни быть не может. А зрители наивно верят всему, что показывают на экране. Вот почему Эльдару Рязанову ничего не стоило их обмануть.

Наглая ложь выяснилась лишь спустя полвека. На съемочной площадке Барбара Брыльска и Юрий Яковлев играли влюбленных — обменивались любезностями, обнимались, целовались. Но как только камеры выключались, то коллеги разбредались по разным углам помещения. Чтобы быть как можно дальше друг от друга.

Это происходило из-за того, что очаровательная блондинка на дух не переносила своего партнера. Актриса говорила, что такие мужчины, как Яковлев, вызывают у нее отвращение. И сливаться с ним в поцелуе она категорически отказывалась. Постановщику пришлось пойти на обман и выбирать такие ракурсы, чтобы зрители думали, будто парочка целуется.