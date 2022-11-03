В гриме родная мать не узнала: как на самом деле выглядел старшина Федот Васков

Для Андрея Мартынова роль в фильме «А зори здесь тихие» была первой в карьере. Артист мало подходил для своего героя, старшины Федота Васкова, но все же смог покорить режиссера.

Первое, что смущало Станислава Ростоцкого, — возраст знаменитости. На тот момент Мартынову было 26 лет, а персонажу, которого ему предстояло воплотить, — 32 года. При этом многие сходятся в мнении, что в кадре артисту можно смело дать и 50 лет.

Несмотря на внешние нестыковки, актера утвердили. Он настолько проникновенно читал сценарий, что у Ростоцкого не осталось сомнений: Мартынов — тот, кто ему нужен. Что же касается молодого возраста звезды, то это дело было поправимым.

Как пишет издание «Комсомольская правда », артиста гримировали так сильно, что его не могла узнать даже родная мама, не говоря уже о зрителях. Когда Ростоцкий представлял публике свое детище, то призвал всех внимательно приглядеться к Мартынову. Режиссер подчеркнул, что на экране его увидят уже совсем другим. Это оказалось чистой правдой.