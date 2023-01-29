В голове не укладывается: звезда «Универа» раскрыл последствия скандального развода

Довольно долгое время в Сети обсуждается расставание Виталия Гогунского с женой Ириной Маирко. Разойтись мирно у супругов не вышло — бывшая жена актера то и дело публично бросает ему новые обвинения.

По уверению Маирко, звезда «Универа» не принимает никакого участия в жизни их общей дочери — 12-летней Миланы. Ирина отмечает, что актер не только не видится с наследницей, но и не платит алименты на ее содержание. Между тем у Гогунского иное мнение на этот счет.

Правду о последствиях скандального развода артист раскрыл в интервью порталу BLITZ+. Виталий признался, что давно оставил любые попытки договориться с экс-возлюбленной, которая, по его словам, преследует свои интересы. Гогунский подчеркнул, что полностью обеспечил бывшую жену и дочь.

«Они за границей отдыхают и трехэтажный дом у них и вторая квартира», — отметил актер, уточнив, что все это есть у Маирко с его «легкой руки».

Кроме того, артист рассказал, что следит за творческими успехами Миланы — ни один контракт с юной певицей не заключается без его ведома. Претензии же Ирины он объяснил тем, что та, используя его фамилию, желает получить свою порцию хайпа.