В голове не укладывается: тайна красавчика-гардемарина повергнет в шок

Для большинства российских зрителей Михаил Мамаев остался Никитой Оленевым из фильмов «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины 3». Однако звезда экрана оказался не только талантливым актером и красавчиком-сердцеедом. Попробовал он себя и в совершенно другом амплуа.

Многие поклонники артиста и подумать не могли, что он еще и писатель. Любовь к поэзии проснулась у знаменитости благодаря отцу. Творения юного Мамаева даже печатали такие авторитетные издания, как «Пионерская правда» и «Советский спорт».

После окончания школы актер поступил на факультет международной журналистики. При этом он не бросил писать стихи, которые доходили до читателей благодаря журналам «Юность» и «Смена». Получив диплом, гардемарин устроился на работу в «Огонек», что считалось довольно престижным.

Вот только останавливаться на писательской деятельности Мамаев не стал. Впоследствии он твердо решил связать свою жизнь с актерской профессией и, как показало время, не прогадал.