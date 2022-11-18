В голове не укладывается: найден русский след в судьбе вдовы Джона Леннона

В 2007 году в России массово обсуждался приезд вдовы Джона Леннона в Тверскую область. Йоко Оно посетила музей Пушкина в поселке Берново. Оказалось, что в ее судьбе нашелся русский след. В детстве ту нежность и заботу, которую девочка не получала от матери, она смогла добиться от любимой тетушки. Женой ее дяди Сюнъити Оно стала потомственная дворянка Анна Бубнова. Женщина была скрипачкой и на одном из концертов и встретила респектабельного японца. В 1918 году пара переехала на родину Оно.

Там Бубнова организовал кружок по обучению японских малышей игре на скрипке. Среди ее учениц была и племянница мужа Йоко. Заслуги Анны ценились по всей стране, считалось, что она вырастила множество блестящих скрипачей. А вот воспитать собственного сына у нее не получилось: 14-летний мальчик погиб в 1933 году от приступа аппендицита. Трагедия рассорила супругов: Анна и Сюнъити развелись. Вскоре Оно женился на японке, но Бубнова продолжила жить их в семье еще 27 лет. Вернулась в СССР она лишь после смерти бывшего супруга в 1960 году.

К тому времени от ее семейного дома в поселке Берново уже остались одни руины. Анна с присущим ей энтузиазмом включилась в работу и вскоре на базе усадьбы открылся музей Пушкина. Поэт был выбран Бубновой неслучайно, он приходился дальним родственником ее семье. А ее предки жили по соседству с дворянским имением Пушкина, пишет «Культурология». А Йоко спустя почти полвека приехала в Берново, чтобы посмотреть на тот дом, где прошло детство ее тети.