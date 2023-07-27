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В голове не укладывается: любимая россиянами фраза доведет любого иностранца до истерики

27 июля 2023 18:00
В голове не укладывается: любимая россиянами фраза доведет любого иностранца до истерики

Каждый из нас использует эти слова.

В любом языке есть особенные конструкции, которые невозможно перевести в прямом смысле. Носители языка воспринимают их скорее на интуитивном уровне, чем на смысловом. Но любого иностранца подобные фразы ставят в настоящий тупик. В русском языке таких конструкций немало. Это отражает отношение россиян к жизни и к общению друг с другом. И одна из самых сложных фраз для понимания «Да нет, наверное».

Ее хоть раз в жизни использовал каждый. Удивительным образом в этой фразе сочетаются согласие, отрицание и неопределенность. Любому носителю языка очевидно, что она означает отказ, но не категоричный, с некоторой долей неуверенности. Часто таким образом мы смягчаем свой ответ, чтобы не показаться грубыми.

Но для любого иностранца эти слова — настоящий взрыв мозга. Человек сначала согласился, потом отказался, а затем и вовсе выразил свою неуверенность. Понять такое можно лишь после того, как вы прожили годы в России.

Фото: unsplash.com, Кадры из фильма «Морозко», «Жандарм из Сен-Тропе»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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