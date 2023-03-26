В голове не укладывается: чем Хазанову не угодила красотка, в которую был влюблен весь Союз

Глядя на Геннадия Хазанова даже не верится, что у этого доброго сатирика с прекрасным чувством юмора могут быть неприятели. Тем не менее, у артиста давно идет вражда с красавицей Натальей Варлей.

Ещё в молодости они вместе проходили прослушивания в Щукинское театральное училище. Однако будущую звезду советского кино приняли, а комедианта нет. Впрочем, однажды их ещё раз свела судьба. Они снялись в фильме «Бушует “Маргарита”», а главная роль досталась Наталье. Геннадию снова не повезло, и он появился лишь в эпизоде, сыграв буфетчика.

Возможно, именно тогда он и затаил обиду на актрису. Известно, что в те времена она была заносчива и с легкостью могла подшутить над юношей, которому достался лишь второстепенный герой. Поэтому с тех пор Хазанов и испытывает неприязнь к главной советской красавице. В одном из последних интервью он признался, что даже не может запомнить ее фамилию.