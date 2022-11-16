В голове моей опилки: самые глупые знаки Зодиака

Психологи в один голос твердят о том, что каждому человеку необходимо уделять внимание своему интеллектуальному развитию - изучение иностранных языков, чтение книг, решение головоломок и задачек на логику помогают сохранять ясность ума до глубокой старости. Однако некоторые знаки зодиака пренебрегают советами специалистов и избегают тяжелой умственной деятельности, что, несомненно, сказывается на их кругозоре. Астрологи рассказали, под какими созвездиями рождаются люди, которые уж точно не могут похвастаться эрудированностью.

Близнецы

У представителей воздушного знака от природы есть все данные для того, чтобы блистать интеллектом и добиваться больших карьерных высот.

Однако Близнецам не хватает дисциплинированности, чтобы усердно заниматься, к примеру, изучением иностранных языков. После нескольких занятий им становится скучно, а все потому, что они ориентированы на быстрый результат.

Если Близнецы понимают, что для того, чтобы овладеть какими-то знаниями, им предстоит проделать длинный путь, они стараются как можно скорее повернуть назад. Куда больше их привлекают занятия, где результат виден сразу и его можно увидеть или потрогать руками.

Рак

Рожденные под знаком Рака редко задумываются о том, чтобы расширить свой кругозор. Они сосредоточены не на саморазвитии, а на других вещах. Самую главную роль в жизни уроженцев водного знака играет дом и семья, поэтому, если они и ищут новую информацию, то она касается в первую очередь быта, здоровья, детей и т.д.

Многие Раки настолько погружены в материнство или отцовство, что отдают этому львиную долю своего времени.

Кроме того, представители этого знака сосредоточены на карьере и заработке. А вот интеллектуальные беседы, походы в музеи, театры, чтение “умных” книжек - все это кажется Раку пустой тратой времени.

Рыбы

“На уроках ворон считал”, - говорят о человеке, который не может похвастаться глубокими знаниями. Может быть, Рыбы и не считали пернатых, сидя на школьной скамье, но учителя определенно не слушали - слишком уж глубоко они были погружены в свои грезы. Во взрослой жизни поведение уроженцев водного знака не меняется - они избегают навыков и вещей, которые могут пригодиться им в будущем, но кажутся слишком сложными или неинтересными.