В Голливуде были в ужасе: как выглядит российский актер, озвучивший Шрека

Первая часть серии мультфильмов о приключениях грозного огра Шрека вышла в прокат в 2001 году. С того времени продюсеры представили публике еще четыре картины, несколько спин-оффов и короткометражные мультфильмы. И все это время главного героя озвучивал Майк Майер, звезда «Остина Пауэрса».

Как отмечали многочисленные фанаты, Майер совершенно не похож на своего персонажа. Артист не отличался ни грозной внешностью, ни низким тембром. Однако для российской озвучки отечественные продюсеры выбрали Алексея Колгана, который внешне намного больше соответствовал фактурному герою.

Однако создатели мультфильма не поддержали эту идею. По данным СМИ, в течение многих месяцев коллеги из России и США не могли договориться о кандидатуре Колгана. Западные продюсеры были против его участия, настаивая на других актерах дубляжа.

В итоге российская сторона, как пишут СМИ, даже поставила ультиматум голливудским коллегам. И американцы прислушались к их мнению, отдав предпочтение именно Колгану. А его работа настолько понравилась зрителям, что российскую озвучку предпочитают не только на родине, но и в других странах, добавляя к ней нужные субтитры.