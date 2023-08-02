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В «Приходи на меня посмотреть» разыгралась драма: Янковского вынудили «ударить» Купченко

2 августа 2023 06:45
В «Приходи на меня посмотреть» разыгралась драма: Янковского вынудили «ударить» Купченко

Актер не мог поднять руку на женщину.

Олег Янковский был одним из лучших актеров СССР. Один раз он попробовал себя и в роли режиссера. Его единственная работа, фильм «Приходи на меня посмотреть», сразу полюбилась зрителям. Но они и не подозревали, каких трудов стоило ее создание.

Особенно намучился режиссер с актрисой Ириной Купченко. Она постоянно спорила с Янковским и заявляла ему, что именно так сыграть невозможно. А если можно, то пусть он покажет это сам.

Однако, несмотря на все конфликты, Олегу Ивановичу было очень сложно пойти на одну из ключевых сцен фильма — ударить актрису по лицу в кадре. Второй режиссер Михаил Агранович считал это необходимым для развития сюжета, но у интеллигента Янковского просто не поднималась рука. В итоге пощечину снимали так, что героиня Купченко стояла за дверью, а зрители увидели лишь взмах и услышали хлопок. Рука Олега Ивановича так и не коснулась лица Купченко, хотя зрителей удалось в этом убедить.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Приходи на меня посмотреть" 2000
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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