В эту Миледи не поверил бы и младенец: кого взяли на роль культовой советской злодейки

Этот был бы совсем другой фильм.

Роковая Миледи стала настоящим украшением картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Роль блистательно исполнила красавица Маргарита Терехова, которая идеально вписалась в этот образ. Однако сначала создатели картины хотели видеть в фильме совсем другую актрису.

Режиссер пригласил на роль роковой Миледи Елену Соловей. Она известна по культовой картине Никиты Михалкова «Раба любви». Актриса дала согласие Юнгвальд-Хилькевичу, но вскоре узнала, что беременна. Соловей отказалась от роли, ведь в процессе съемок ей бы пришлось скакать на лошади, сражаться на шпагах и делать другие трюки. Тогда режиссер пригласил Маргариту Терехову, которая с радостью согласилась. Она тоже была беременна на тот момент, но прервала ее ради заветной роли.

Замена актрисы пошла фильму только на пользу. Трудно представить «злодейку» Миледи в исполнении романтичной и утонченной Соловей. Все привыкли ассоциировать актрису с хрупкими барышнями, но не с коварной сердцеедкой. В такую Миледи не поверил бы ни один зритель.