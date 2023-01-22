В этой милой бабушке никто не узнает самую красивую Бабу-ягу СССР (фото)

Красавица Валентина Кособуцкая сыграла в «Новогодних приключениях Маши и Вити» известную всем ведьму из народных русских сказок. При этом внешность актрисы заметили даже под страшным гримом старухи и называли ее самой красивой Бабой-ягой в советском кино. С премьеры фильма прошло уже 48 лет, и теперь женщину не узнают даже преданные фанаты.

Артистка с самого детства прокладывала себе дорогу в мир кино. Поэтому ее опыт и талант востребованы и сегодня. Она продолжает играть на сцене театра и периодически появляется на телеэкранах. Последней ее работой стал сериал «Первый отдел-2», рассказывающий о специальной следственной группе.

75-летняя Валентина сегодня вряд ли может претендовать на звание самой красивой ведьмы в отечественном кинематографе. Но нельзя не отметить, с каким достоинством и грацией она приняла свой возраст. Теперь она похожа на милую и очень доброжелательную бабушку, что, безусловно, располагает к ней зрителей.