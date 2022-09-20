В этой красавице никто не узнает возмущенную девочку из популярного мема (фото)

Когда в 2010 году на экраны США вышел сериал «Держись, Чарли!», исполнительница главной роли, актриса Миа Талерико была 11-месячной малышкой. Тогда кроха еще не подозревала, что пройдет меньше года, и она станет героиней одного из самых популярных интернет-мемов.

В 2011 году вышла серия, в которой маленькая Чарли Данкан в исполнении Талерико возмущенно разводит руками. С тех самых пор лицо юной актрисы стало известно не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру.

После закрытия сериала в 2014 году Миа взяла паузу в актерской карьере, зато всерьез занялась образование, спортом и танцами.

А еще она активно общается с поклонниками в аккаунтах своих соцсетей. Когда-то их завели родители девочки, радовавшиеся тому, что их дочь стала знаменитой. Но сейчас 13-летняя девочка предпочитает вести карьеру блогера уже самостоятельно.