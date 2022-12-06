В этом тощем мальчике никто не узнал красотку из «Мажора» (фото)

Соблазнительная красотка Любовь Аксенова смогла разрушить отношения главных героев сериала «Мажор». Актриса закрепила за собой образ симпатичной темноволосой девушки с каре. Поэтому ее стильное преображение фанаты восприняли скептически, решив, что от красавицы не осталось и следа.

Теперь 32-летняя Любовь выходит в свет с короткой стрижкой. Волосы она окрасила в модный блонд. По мнению хейтеров, в таком виде Аксенова больше похожа на мальчика-подростка. Тем более что за последнее время она сильно похудела. Узнать ее на некоторых снимках в соцсетях можно только с трудом.

«С этой стрижкой теперь похожа на парня», «Зря постриглась», «Не узнать — мальчик Люба», «Вообще, этот стиль не подходит вам», «А ведь была красивой девчонкой», «Все привыкли к образу из „Мажора“», — написали комментаторы.

Актриса не оставила замечания критиков без ответа. Она подчеркнула, что несмотря на негатив, считает себя сейчас действительно красивой и счастливой.