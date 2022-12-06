В этом тощем мальчике никто не узнал красотку из «Мажора» (фото)
Любовь Аксенова поразила преображением.
Соблазнительная красотка Любовь Аксенова смогла разрушить отношения главных героев сериала «Мажор». Актриса закрепила за собой образ симпатичной темноволосой девушки с каре. Поэтому ее стильное преображение фанаты восприняли скептически, решив, что от красавицы не осталось и следа.
Теперь 32-летняя Любовь выходит в свет с короткой стрижкой. Волосы она окрасила в модный блонд. По мнению хейтеров, в таком виде Аксенова больше похожа на мальчика-подростка. Тем более что за последнее время она сильно похудела. Узнать ее на некоторых снимках в соцсетях можно только с трудом.
«С этой стрижкой теперь похожа на парня», «Зря постриглась», «Не узнать — мальчик Люба», «Вообще, этот стиль не подходит вам», «А ведь была красивой девчонкой», «Все привыкли к образу из „Мажора“», — написали комментаторы.
Актриса не оставила замечания критиков без ответа. Она подчеркнула, что несмотря на негатив, считает себя сейчас действительно красивой и счастливой.