В этом советском фильме предсказали смерть Папанова: получилось один в один

Актеры не зря считаются очень суеверными людьми. Многие из них полагают, что в реальной жизни вполне возможно повторить судьбу своих киногероев. Вот почему некоторые звезды наотрез отказываются «умирать» на экране, чтобы не накликать на себя беду.

И хотя скептики списывают все на обычные случайности, ситуации, когда артисты повторяют трагический исход персонажей, все равно вызывают шок. Например, в этом советском фильме довольно точно предсказывали смерть Анатолия Папанова.

Он исполнил роль интеллигентного чиновника в картине «Время желаний» в 1984 году. По сюжету его мягкий и беззлобный герой получает повышение благодаря своей избраннице. В финале фильма персонаж умирает в результате сердечного приступа.

Так и вышло три года спустя. Жарким августовским днем Папанов заехал домой между съемками, чтобы принять душ. В ванной его и настиг приступ, ставший фатальным. Фильм «Холодное лето 53-го» пришлось заканчивать уже без артиста.