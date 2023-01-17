В этом седом старичке никто не узнает Шэгги из «Скуби-Ду» (фото)

Мэттью Лиллард начинал как хороший актер, замечательно вписывающийся в хоррор фильмы. В начале своей карьеры он сыграл в триллере «Гоблины 3: Гоблины отправляются в колледж» и в слэшере «Крик». И все же наибольшую славу ему принесло участие в комедийной картине «Скуби-Ду».

Роль Шэгги стала для артиста самой яркой и запоминающейся. После нее молодой человек больше не получал приглашения в столь успешные проекты. Сегодня он чаще всего появляется в сериалах. И все же при их просмотре поклонникам сложно узнать своего кумира.

52-летний мужчина теперь разительно отличается от своего знаменитого персонажа. В «Скуби-Ду» он был молодым парнем с шикарной шевелюрой, небольшой бородкой, и даже зрение его не подводило. Но вот на последней фотографии в социальной сети Лиллард похож на обычного старика. Борода актера поседела, на лице появились морщины, а на глазах — очки.