В этом малыше легко узнается второй Бурак Озчивит: уже покоряет сердца женщин

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит на экране разбивает женские сердца одно за другим. Но в реальной жизни он примерный семьянин, который все свободное время проводит с женой Фахрие Эвджен и двумя детьми, Караном и Керемом. Младший ребенок артиста еще совсем малыш, а вот старшему сыну уже исполнилось 4 года.

Озчивит нередко выкладывает в социальные сети совместные фотографии с мальчиком. Каждая публикация вызывает бурный восторг у подписчиков актера. Бурак ходит с Караном на прогулки, занимается спортом, отдыхает на теплых пляжах — такая семейная идиллия не может не умилять.

Поклонницы отмечают, что старший сын растет невероятно похожим на Бурака. Хотя родители Карана — невероятно красивые актеры, сходство с отцом становится все очевиднее. Стоит лишь немного подрасти, и этот мальчишка покорит не меньше женских сердец, чем его звездный папа.