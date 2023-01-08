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В этом гладко выбритом красавчике не узнать популярного актера: вы точно не справитесь

8 января 2023 06:45
В этом гладко выбритом красавчике не узнать популярного актера: вы точно не справитесь

Этого актера сложно узнать без усов.

Привлекательный мужчина на фотографии явно кого-то напоминает, но здесь он запечатлён в юном возрасте и не успел еще приобрести свою отличительную особенность.

Молодой человек только что окончил Щукинское театральное училище и пока не стал популярным актёром. В это время ему удалось получить роль в интересном фильме под названием «Город первой любви». Картина состояла из короткометражных сюжетов, которые происходили в Волгограде в разные периоды времени.

Истории рассказывали о молодых влюблённых, проживающих в городе на Волге.

В фильме приняли участие будущие знаменитости советской киноиндустрии. Роли исполнили Борис Галкин, Владимир Носик, Наталья Гвоздикова и наш таинственный герой.

На снимке изображён талантливый актёр Леонид Филатов. У него ещё нет усов, а впереди его ждут самые главные фильмы в его карьере.

В этом гладко выбритом красавчике не узнать популярного актера: вы точно не справитесь
Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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